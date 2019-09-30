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HDP, PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışmış! İşte çarpıcı itiraf

Diyarbakır annelerinin çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sürerken, yakın zamanda terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan veya yakalanan teröristlerin ifadeleri, HDP ile PKK arasındaki ilişkiyi ortaya koydu

GÜNDEM 29.09.2019, 12:18 29.09.2019, 12:32
HDP, PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışmış! İşte çarpıcı itiraf
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TERÖR örgütü PKK'nın faaliyetlerini devam ettirmede en önemli kaynağı  "insan" olarak gördüğü biliniyor.
 
HDP'nin de bu kaynağa ulaşmada ve kırsala katılıma ikna etmede gerekli  ideolojik ortamın hazırlanmasına ilişkin rolü, teröristlerin ifadeleriyle ortaya  çıktı.
PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışan HDP, birçok genci kandırarak terör  örgütünün kamplarına götürdü.
 
Güvenlik güçlerine geçen yıl  teslim olan 17 yaşındaki "N.K" kod adlı  terörist D.Ç, ifadesinde, 2015'te bir arkadaşıyla PKK terör örgütüne katılmaya  karar verdiğini, bu amaçla HDP Taksim ilçe binasına gittiklerini söyledi.
 
İki erkek ve iki kadın teröristle, bir hafta HDP İstanbul Taksim ilçe  binasında kaldıklarını belirten D.Ç, "Örgüte katılmak üzere bir hafta sonunda  otobüs ile Diyarbakır'a gittik. HDP Diyarbakır il binasında kimliklerimiz alındı.  Daha sonra bir araçla Şırnak'ın Uludere bölgesine götürüldük. Kurye biriminde  bulunan bir örgüt mensubuyla Irak sınırını geçerek 13 yaşında örgüte katıldım."  ifadelerini kullandı.
 
 "Terörist beni HDP ilçe binasına gönderdi"
 
Güvenlik güçlerine teslim olan 24 yaşındaki "K.K" kod adlı terörist  M.A, İstanbul'un Maltepe ilçesinde garson olarak çalıştığını, oradaki bir  arkadaşının HDP Gençlik Kolları üyesi olduğunu ve örgüte katılması için sürekli  propaganda yaptığını söyledi.
 
Arkadaşının kendisini en sonunda ikna ettiğini ifade eden M.A, şunları  söyledi:
 
"HDP Gençlik Kollarında görevli bir teröristle buluştuk. Bu örgüt  mensubuyla HDP Taksim ilçe binasına giderek orada örgüte eleman temin eden bir  görevliyle bir araya geldik. Bu kişi benim otobüs biletimi aldı ve HDP'nin  Diyarbakır'ın Bağlar ilçe binasına gönderdi. Burada başka bir örgüt mensubuyla  buluştum. İsmini bilmediğim, HDP'nin il ya da ilçe başkanı olarak tanıtılan bir  kişinin evine götürüldüm. Aynı evde örgüte yeni katılan 2 kişi daha vardı.  Bunlarla beraber Şırnak'ın Cizre ilçesine götürüldük ve oradan PKK'nın  Suriye'deki Zap barınma alanına gönderildik."
 
"HDP ilçe binasına götürüldüm"
 
Güvenlik güçlerine geçen yıl teslim olan 19 yaşındaki "B.M" kod adlı  terörist M.K, PKK'ya katılmak üzere HDP'nin İstanbul Sultangazi ilçe binasına  giderek parti görevlisiyle irtibat kurduğunu dile getirdi.
 
Bu kişinin kendisine harçlık verdiğini ve Bitlis'e otobüs bileti  aldığını belirten M.K, "Bitlis'in Güroymak ilçesindeki bir evin adresini  verdiler. Burada beni başka bir terörist karşıladı. Güroymak HDP ilçe binasına  götürüldüm. Buradan bir arabayla Güroymak kırsalına götürülerek örgüt  mensuplarına teslim edildim." dedi.
 
"HDP'de çalışan bir teröristle iletişime geçmemi istediler"
 
Güvenlik güçlerince 2017'de yakalanan "V.R." kod adlı terörist E.K,  ifadesinde, HDP'nin İstanbul Sultanbeyli'deki ilçe binasına giderek örgüte  katılmak istediğini söylediğini, buradaki partililerin yönlendirmesiyle  Sarıgazi'deki bir eve gittiğini anlattı.
 
Bu evde teröristlerin kendisine, HDP Diyarbakır il binasında çalışan  bir teröristle iletişime geçmesini istediklerini anlatan E.K, "Diyarbakır'a  geldikten sonra burada bir hafta bekletildim. Örgüte yeni katılan dört kişiyle  Şırnak'ın Cizre ilçesine gönderildim. Burada bir terörist bizi karşıladı ve  sınırı geçerek Suriye'ye götürüldük." ifadesini kullandı.

#Diyarbakır Anneleri #hdp #PKK
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