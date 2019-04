HDP'nin kazandığı ilçede belediye binası yok! Emniyete hibe edilmiş

DİYARBAKIR'IN Bismil İlçesi'nde kayyımın belediye binasını Emniyet'e hibe ettiği, HDP'nin kazandığı ilçede belediye binası olmadığı öğrenildi. HDP'li vekil Ziya Pir, "Kayyum, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin belediye binasını emniyete hibe etmiş. Şu an belediye binası yok!" dedi.

"ŞU AN BELEDİYE BİNASI YOK"

Ziya Pir, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın " Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde iş makineleri ve hizmet araçlarının AK Parti'nin kazandığı ilçe belediyelerine hibe edildiği yönünde bilgiler aldıkları" açıklamasını, "Daha kötüsü var: Kayyum, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin belediye binasını emniyete hibe etmiş. Şu an belediye binası yok!" notuyla paylaştı.

"TAKAS USULÜYLE TAHSİS EDİLDİ"

Yüzde 71,4 oranında oy alarak seçimi kazanan Bismil Belediyesi Başkanı Orhan Ayaz, T24'e yaptığı açıklamada, yeni belediye hizmet binasının kayyum Kerem Süleyman Yüksel tarafından 1 ay önce Bismil Emniyet Müdürlüğü'ne 'takas usulüyle' tahsis edildiğini söyledi. Belediyenin şu an Kadın Merkezi Birimi'nde faaliyet gösterdiğini belirten Ayaz, söz konusu mekanın 120 bin nüfuslu ilçeye yetmediğini ifade etti.

"TEBRİK KABULLERİNİ ÇADIRDA YAPACAĞIZ"

Ayaz, "Mevcut yerde değil hizmet vermek misafirlerimizi bile ağırlayamayız. Bu nedenle mazbatadan sonra tebrik kabullerini, Kadın Merkezi Birimi önünde kuracağımız çadırlarda yapacağız" dedi.