HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş oldu

Öte yandan HDP Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda CHP'nin "sıfır baraj ittifakı"na da destek kararı çıktı.

BUGÜN toplanan ve hâlen devam eden HDP Parti Meclisi'nde tutuklu eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş 'ın Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi kesinleşti. Demirtaş'ın adaylığı netleşirken parti kurullarında sürecin işletilmesi için henüz açıklanmayacağı öğrenildi.

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