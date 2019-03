HDP mitinginde dikkat çeken Selahattin Demirtaş çıkışı!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Selahattin Demirtaş'ın 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olduğunu hatırlatarak "Cezaevinde sadece kettle kullandı, sosyal medyadan mesajlar gönderdi. Buna rağmen her yerden oy aldı. İnanın cezaevinde değil dışarıda olsaydı, bugün Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Selahattin Demirtaş olacaktı" dedi.

Pervin Buldan, seçim çalışmaları kapsamında Erzurum'un Karayazı ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı.

"DEMİRTAŞ, SADECE KETTLE KULLANDI"

"Selo Başkan Edirne'de. Selo Başkan bize dedi ki; gittiğiniz her yere bizden binlerce selam götürün, Selo Başkan'ın selamını getirdik size. Biliyorsunuz 24 Haziran seçimlerinde Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı adayıydı. Aynı zamanda Tayyip Bey de adaydı. Tayyip Bey, devletin bütün imkanlarını kullanırken, Selahattin Demirtaş cezaevinde sadece kettle kullandı, sadece Twitter'dan, sosyal medyadan bizlere mesajlar gönderdi. Buna rağmen her yerden oy aldı Selahattin Demirtaş. İnanın cezaevinde değil dışarıda olsaydı, bugün Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Selahattin Demirtaş olacaktı. Ama Selahattin Demirtaş'tan korkanlar, Figen Yüksekdağ'dan korkanlar, İdris Baluken'den, Selma Irmak'tan, Sebahat Tuncel'den, Gültan Kışanak'tan, cezaevindeki arkadaşlarımızdan, yoldaşlarımızdan korkanlar şunu bilsinler ki; siz tutukladınız biz çoğaldık, siz cezaevine gönderdiniz biz daha çok güçlendik, daha çok büyüdük."

"SANKİ TEK BİR BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLECEK, O DA TAYYİP BEY OLACAK"

"Sanki Türkiye'de bir tane belediye başkanı seçilecek o da Tayyip Bey olacak. 31 Mart tarihi Türkiye açısından önemli. Belki de Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri yapılacak. Çünkü 17 yıldır Tayyip Bey ve partisi AKP bu ülkeyi yönetiyor. 17 yılın sonunda artık miting meydanlarında Türkiye halklarına hiçbir şey vaat edemiyor. Tayyip Bey bütün belediye başkanları adına, Türkiye'nin her yerine gidiyor. Hiçbir belediye başkanı çalışma yapmıyor. Sanki Türkiye'de bir tane belediye başkanı seçilecek, o da Tayyip Bey olacak."