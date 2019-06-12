HDP'li eski vekilin Milli Takım için attığı tweetler olay oldu

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında İzlanda'ya 2-1 yenilerek grubundaki ilk mağlubiyetini aldı.

KAPLAN'DAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Eski HDP Milletvekili Hasip Kaplan'ın Millilerimizin İzlanda'ya kaybetmesinin sonrasında yaptığı paylaşımlarla tepkilere neden oldu. İzlanda'nın galibiyetine sonrasında Kaplan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "350 bin nüfuslu 1 Devlete Yenildi Türkiye Milli Takımı Sporun içine ettiniz! Biji İzlanda..!" ifadelerini kullandı. Kaplan'ın yaptığı paylaşıma tepki yağdı.

İZLANDA'DA BÜYÜK SAYGISIZLIK YAPILMIŞTI

2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri grubundaki rakibi İzlanda'yla yapacağı maç için dün başkent Rejkjavik'e giden Türkiye A Milli Futbol Takımı, Keflavik Uluslararası Havalimanı'nda uzun süre bekletilmiş ve ek güvenlik önlemlerine maruz kalmıştı. Ayrıca bir taraftarın, takım kaptanlarından Emre Belözoğlu'na, açıklama yaptığı sırada, elindeki tuvalet fırçasını uzatması tepkilere neden olmuştu.