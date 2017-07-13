HDP'li Besime Konca'nın cezası kesinleşti

BÖLGE Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilen Konca'nın itirazını değerlendirdi.Mahkeme heyeti, yerel mahkemenin verdiği kararda delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin bulunmadığını kaydederek, verilen kararın yerinde olduğuna hükmetti. Böylece yerel mahkemenin kararı kesinleşmiş oldu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk haline itiraza ilişkin ise tutuklulukta geçirilen süreyi dikkate alarak, itirazı reddetti. Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada Konca, 2,5 yıl hapis cezasına çaptırılmıştı.
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