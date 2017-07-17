HDP'li Baydemir ve Öcalan'ın duruşmaları ertelendi

HDP Şanlıurfa milletvekili Dilek Öcalan, Viranşehir’de güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen teröristin cenazesindeki ve HDP sözcüsü Osman Baydemir’in geçen yıl Birecik’teki Nevruz kutlamalarındaki davranışlarından dolayı ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan haklarında 5 yıla kadar hapis istemiyle ayrı ayrı dava açıldı.

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