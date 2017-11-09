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HDP'li Baydemir hakkında yakalama kararı verildi

Şanlıurfa’da yargılanan HDP sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında yakalama kararı verildi

HDP'li Baydemir hakkında yakalama kararı verildi

Şanlıurfa’da yargılanan HDP sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında yakalama kararı verildi

09 Kasım 2017 Perşembe 18:00
HDP'li Baydemir hakkında yakalama kararı verildi
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HDP Şanlıurfa Milletvekili ve parti sözcüsü Osman Baydemir ile Milletvekili Dilek Öcalan’ın yargılandığı davanın 3’üncü duruşması bugün görüldü. Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar katılmazken avukatları hazır bulundu. Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan’ın yargılandığı dava 1 Mart 2018 tarihine ertelenirken, Osman Baydemir için ise ifadesi alınıp bırakılmak üzere yakalama kararı verildi.
HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan hakkında Viranşehir'de PKK'lı teröristin cenazesine katılmak, HDP sözcüsü Osman Baydemir hakkında da Bilecik'teki nevruz konuşmasından dolayı dava açılmış ve 5 yıl hapis cezası istenmişti. 

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Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaHdpOSMAN BAYDEMİR
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