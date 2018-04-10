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HDP'li 8 milletvekilli hakkında fezleke hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'li 8 milletvekili hakkında, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Hükümetini, devletin askerini veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama", "terör örgütü propagandası yapmak", "Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı davranmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından fezleke hazırlandı

HDP'li 8 milletvekilli hakkında fezleke hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'li 8 milletvekili hakkında, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Hükümetini, devletin askerini veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama", "terör örgütü propagandası yapmak", "Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı davranmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından fezleke hazırlandı

10 Nisan 2018 Salı 13:45
HDP'li 8 milletvekilli hakkında fezleke hazırlandı
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ARALARINDA Osman Baydemir'in de bulunduğu HDP'li 8 milletvekilli hakkında fezleke hazırlandı.   Ankara Cumhuriyet  Başsavcılığınca hazırlanan fezlekelerde Osman Baydemir, Alican Önlü, Feleknas  Uca, Sibel Yiğitalp, Nadir Yıldırım, Dilek Öcalan, Mizgin Irgat ve Garo  Paylan'nın, yaptıkları konuşmalarda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı  övdükleri, terör örgütü propagandası yaptıkları ve güvenlik güçleriyle girdikleri  çatışmalarda öldürülen teröristlerin taziyelerine katıldıkları belirtildi.
 Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkındaki fezlekede, 5 Ekim  2017'de partisinin Diyarbakır İl Başkanlığındaki basın açıklaması, Tunceli  Milletvekili Alican Önlü'nün fezlekesinde 27 Eylül 2017'de yaptığı bir açıklama  ve Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca hakkındaki fezlekede ise 25 Kasım 2017'de  bir röportajında terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ı övücü beyanlarda bulunarak  suçu ve suçluyu övmesi yer aldı.
 
  Alican Önlü hakkında  hazırlanan fezlekenin bir diğer gerekçesi de  Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkenin güvenliği ve bölge halkının huzuru  için Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik uluslararası hukuk çerçevesinde icra  edilen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar oldu.
 
 Sibel Yiğitalp hakkındaki fezlekede, 13 Kasım 2017'de Şırnak  Bestler-Dereler bölgesinde gerçekleştirilen İHA destekli hava operasyonunda  İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler" listesinde kırmızı kategoride bulunan  "Delal Amed" kod adlı Hülya Eroğlu'nun taziyesine katılarak terör örgütü  propagandası yaptığı kaydedildi.
 
 Nadir Yıldırım hakkındaki fezlekede, Anayasa Mahkemesine yaptığı  bildirimde, siyasi parti mali denetimine ilişkin yönetim giderlerinin hesaplarda  görülmemesinden dolayı kayıt dışı gelir gider oluştuğu gerekçesiyle Siyasi  Partiler Kanunu'na aykırı davranıldığı belirtildi. Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın 14 Kasım 2017'de Van'da yaptığı  bir konuşmada, PKK elebaşı Öcalan'ı övücü beyanlarda bulunduğu ve terör örgütü  propagandası yaptığı bildirildi.
 
 Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat hakkında düzenlenen fezlekede ise 5  Ocak 2016'da Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale  getirilen 3 teröristin "anma etkinliğine" katılarak terör örgütü propagandası  yaptığı vurgulandı.   İstanbul Milletvekili Garo Paylan hakkında hazırlanan fezlekede,  Paylan'ın 1 Mayıs 2017'de Kanada'da yaptığı bir röportajda, "Türk milletini,  Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Hükümetini alenen aşağılama" ve  "Cumhurbaşkanına hakaret" suçları işlediği belirtildi.  Anayasa'nın 83. maddesine istinaden milletvekillerinin  dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunulan fezlekeler, TBMM  Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.
 
 İKİ VEKİL İÇİN SORUŞTURMA TALEBİ 
 
 Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Osman Baydemir'in Zeytin  Dalı Harekatı'na ilişkin 29 Ocak 2018'de yaptığı paylaşım ve Van Milletvekili  Lezgin Botan'ın verdiği bir röportajdaki açıklamalarıyla "Türk milletini,  devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan soruşturma  yapılabilmesi için soruşturma izni talep edildi. Talep, Adalet Bakanlığı Ceza  İşleri Genel Müdürlüğüne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
AnkaraCumhuriyet BaşsavcılığıHdpPKK
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