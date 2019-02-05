HDP, ittifaka gidiyor! Resmen açıkladılar

GAZİANTEP'TE demokrasiye katkı sunmak adına aday çıkarmayacaklarını söyleyen HDP Gaziantep İl Eşbaşkanı Müslüm Kılıç, Demokratik Sol Parti (DSP) Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Celal Doğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Gaziantep'te 31 Mart seçimlerinde izleyecekleri stratejinin belirlenmesi noktasında "Yerel demokrasi buluşmaları" adlı toplantılarda Gaziantep'teki tüm toplumsal kesimlerle bir araya gelip görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Kılıç, Gaziantep halkının katılımcı ve birleştirici bir yerel yönetim sistemi istediği görüşüne vardıklarını dile getirdi.

'DOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİZ'

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre; bu talebe en uygun adayın Celal Doğan olduğunu söyleyen Kılıç, şöyle devam etti:

"Biz Celal Doğan'ın Antep'te yaşayan her kesime hitap eden bir aday olduğunu düşünüyoruz. Adaylık noktasında resmi açıklamayı yapmakla halkın beklentisine cevap verdi. HDP olarak Gaziantep'te demokrasiye katkı sunmak adına Celal Doğan'ın aday olmasına sevindik. Demokrasiye destek sunma adına belediye başkan adayı çıkarmayıp, Doğan'ı destekleyeceğiz."