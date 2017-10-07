HDP İl Başkanı’nın eşi FETÖ’den gözaltına alındı

YALOVA İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, FETÖ /PDY soruşturması kapsamında, örgüte finansal destek sağladıkları ve ‘ByLock’ kullandıkları belirlenen değişik meslek guruplarından 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler arasında HDP Yalova İl Başkanı Songül Hacıoğlu Dağ´ın eşi Ergin Dağ’ın da bulunduğu ifade edildi.

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