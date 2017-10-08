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HDP İl Başkanının eşi ByLock'tan tutuklandı

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan, aralarında HDP İl Başkanı Dağ'ın eşi Ergin Dağ'ın da bulunduğu 2'si cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

HDP İl Başkanının eşi ByLock'tan tutuklandı

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan, aralarında HDP İl Başkanı Dağ'ın eşi Ergin Dağ'ın da bulunduğu 2'si cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

08 Ekim 2017 Pazar 18:05
HDP İl Başkanının eşi ByLock'tan tutuklandı
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YALOVA Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 5  şüpheliden, aralarında HDP İl Başkanı Songül Hacıoğlu Dağ'ın eşi Ergin Dağ'ın da  bulunduğu 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele  Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgütle irtibatlı oldukları, örgüte  finans sağladıkları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u  kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri  tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden,  aralarında HDP İl Başkanı Dağ'ın eşi Ergin Dağ'ın da bulunduğu 2'si cezaevine  gönderildi.

Diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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