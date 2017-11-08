HDP il başkanı tutuklandı

ARDAHAN İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet gösterdikleri ve terör örgütü üyelerine yardım ve yataklık ettikleri belirtilen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan HDP İl Başkanı Özcan Yılmaz ve diğer 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında HDP İl Başkanı Özcan Yılmaz'ın da bulunduğu 8 kişi 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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