Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
110245
ALTIN
158.757
DOLAR
3.8781
STERLİN
5.0799
EURO
4.5555
15 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
15 Kasım 2017 Antalya -...
Günde 2 defa için, öksürük ve bronşitten anında kurtulun!
Öksürük ve bronşitten anında kurtulun!
Yüksek tansiyon sınırı indirildi!
Yüksek tansiyon sınırı indirildi!
banner468

HDP eş başkanına 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eskişehir'de terör örgütü propagandası yapmak suçundan yargılanan HDP Eskişehir İl Eş Başkanı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

HDP eş başkanına 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eskişehir'de terör örgütü propagandası yapmak suçundan yargılanan HDP Eskişehir İl Eş Başkanı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

14 Kasım 2017 Salı 18:11
HDP eş başkanına 4 yıl 2 ay hapis cezası
banner404

TERÖRLE Mücadele ekipleri tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen eş zamanlı operasyon ile aralarında HDP Eskişehir İl Eş Başkanı Ahmet U. ile parti üyelerinin bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı. Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Davada savunmalarını yapan sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep ettiler.
Mahkeme heyeti Rana A.’nın beraatına karar verirken, HDP Eş Başkan Ahmet U. ve Işık P.'ye 4 yıl 2 ay, Şerife Y.'ye 2 yıl 1 ay, İsmet A., Çağla B., Tanya K., Hikmet A., Hacı B., Latif Ç. ve Sevim A.'ya ise 1’er yıl 8’er ay hapis cezası verdi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
EskişehirTerör örgütüHdp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özel okulların MEB sınavıyla öğrenci alması kesinleşti!
Özel okulların MEB sınavıyla öğrenci alması kesinleşti!
Özel okullar için önemli gelişme! MEB, sınav kararını duyurdu
Özel okullar için önemli gelişme! MEB, sınav kararını duyurdu
Bahçeli'nin 'AK Parti' çıkışına ilk yorum Mahir Ünal'dan geldi
Bahçeli'nin 'AK Parti' çıkışına ilk yorum Mahir Ünal'dan geldi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim