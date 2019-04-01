HDP'den "İstanbul ve Ankara'yı biz kazandırdık" iması

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul ve Ankara'daki seçim sonuçlarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Buldan, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Seçimin kazananı ve istediği zaman da kaybettireni HDP olmuştur." dedi.

Pervin Buldan, seçim sonuçlarına ilişkin resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Buldan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"KAZANANI VE KAYBETTİRENİ HDP OLMUŞTUR"

"Türkiye genelinde seçimin kazananı ve istediği zaman da kaybettireni HDP olmuştur. Nokta."