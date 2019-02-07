HDP'den çok tartışılacak CHP çıkışı: Bize çok uygun

HDP İl Eş Başkanı Baydur, partisince İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı adayı çıkarılmayacağını hatırlatarak, CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayını destekleme kararı aldıklarını söyledi. HDP'nin profiline en uygun aday Tunç Soyer olduğu için bu kararı aldıklarını belirten Baydur, "Biz tabanda ittifak yaparak bu süreci götüreceğiz" diye konuştu.

HDP'nin de büyükşehirde belediye başkan adayı çıkarabileceğini ancak bunun iddialı pozisyonda olmayacağını kaydeden Baydur, Soyer'in şahsında duruma pozitif baktıklarını vurguladı.

"SOYER İÇİN ÇALIŞMAYACAĞIZ"

İzmir'deki durumun büyükşehir ile sınırlı olduğunu da belirten HDP'li Baydur, "Tabanımız, 'Kime oy vereceğiz?' diye soracak. Bizim de adayımız olmadığına göre, sandıkta Tunç Soyer'i işaret edeceğiz. Bu durum büyükşehir ile sınırlı olacak. Seçim çalışması yapacağız fakat CHP'nin kendi adayına çalışır gibi Soyer için çalışmayacağız. Soyer'in seçim kampanyasına katılmayacağız fakat sokakta kendi fikrimizi söyleyeceğiz" dedi.

"İLÇELERDE KARARIMIZ NETLEŞECEK"

İlçeler konusunda henüz net tutumlarının olmadığını aktaran HDP İzmir Eş Başkanı Baydur, "Meclis üyelikleri ve ilçelerde aday çıkarıp, çıkarmama konusunda kararımız yakında netleşecek" diye konuştu.