HDP'de ırkçılık tavan yaptı: Demirtaş'ın yerine bir Türk göz dikmesin

ŞIRNAK eski Milletvekili HDP'li Hasip Kaplan, Twitter hesabından, "HDP kurultayında Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek!" diye yazınca büyük tepki topladı. Hasip Kaplan, bu açıklamasını daha sonraki tweetlerinde de savundu.

"ÇOK AĞIR KONUŞURUM"

Kaplan devamında şu ifadeleri paylaştı:

Kusura bakmayın barajı aşan Kürt halkının oyları üzerinde sörf yapacak hiçbir halkın zamanı yoktur, Başur ve Rojava söz konusu olacaksa, bu işi ruhundan anlatacak liderler zamanı..! Bana bakın her türlü ırkçılar, Kürt halkının yüzde on bir oyunu alan bir partide,Kürt halkının yüzde 12 iradesine saygınız yoksa, benimde binde bir iradenize saygım yok, terbiyenizi takının, yoksa çok daha ağır konuşurum.

"SIRRI GİTSİN FİLM ÇEKSİN"

Bir kullanıcının paylaşımına yaptığı ''Sırrı Süreyya Önderden yanıt bekliyorum'' şeklindeki yoruma sinirlenen Kaplan buna cevap olarak ise ''Sırrı gitsin film çeksin..!'' cevabını verdi.

Kaplan'ın sözleri sosyal medyada Irkçılık olarak yorumlandı.