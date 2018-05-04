HDP, Cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, Diyarbakır'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında tutuklu durumdaki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı. Türk, "Selahattin Demirtaş, demokrasi mücadelesine katkı sunmak için adaydır" dedi.

HDP, tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adaylığını, İstanbul ve Diyarbakır'da eşzamanlı olarak düzenlediği etkinlikle açıkladı.

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