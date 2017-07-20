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Hazırlıklar tamam! Operasyon başlıyor

Irak ordusunun 3 yıl sonra yeniden IŞİD'den aldığı Musul'un batısındaki Telafer için geri sayım başladı. Telafer Kaymakamı Abdulal Abbas, Musul'dan sonra Telafer operasyonunun başlayacağını ve hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Gelen son dakika haberlerine göre, Irak ordu birlikleri birkaç koldan teröristlere saldıracak

Hazırlıklar tamam! Operasyon başlıyor

Irak ordusunun 3 yıl sonra yeniden IŞİD'den aldığı Musul'un batısındaki Telafer için geri sayım başladı. Telafer Kaymakamı Abdulal Abbas, Musul'dan sonra Telafer operasyonunun başlayacağını ve hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Gelen son dakika haberlerine göre, Irak ordu birlikleri birkaç koldan teröristlere saldıracak

20 Temmuz 2017 Perşembe 14:30
Hazırlıklar tamam! Operasyon başlıyor
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IRAK'TA Musul vilayetine bağlı Türkmen Telafer ilçesinin terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması için tüm askeri operasyon hazırlıklarının tamamlandığı belirtildi.
 
Telafer Kaymakamı Abdulal Abbas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Telafer'ın DEAŞ'tan kurtarılması için yapılacak operasyonunun hazırlıkları tamamlandı. Operasyon birkaç koldan ve kısa süre içerisinde başlayacak." ifadelerini kullandı.
 
Operasyona hangi güçlerin katılacağına karar verildiğini ve görev dağılımının yapıldığını açıklayan Abbas, İran destekli ve mezhepçi yaklaşımıyla bilinen Haşdi Şabi güçlerinin operasyon da yer almayacağını söyledi.
 
Haşdi Şabi'nin operasyonda yer almamasının iki nedenin olduğuna dikkati çeken Abbas, şunları söyledi:
 
"Operasyon planına göre Haşdi Şabi Telafer ilçe merkezine girmeyecek. Bunun iki nedeni var. Operasyon sırasında kimsenin kimseden intikam almaması ve uluslararası koalisyon güçlerinin Irak ordusuna destek vereceği ancak Haşdi Şabi'nin operasyona katılması halinde koalisyon güçleri orduya destek vermeyecektir. Bu iki nedenden dolayı, Haşdi Şabi operasyonda yer almayacak."
 
Abbas, Telafer kent merkezinde ağırlıkta yabancı militanların yer aldığı bilgisini vererek, Çeçen ve bazı Avrupa ülkelerinden gelen yaklaşık bin militanın mevzilendiğini kaydetti.
 
DEAŞ'ın operasyonu bertaraf etmek ve direnmek için hazırlıklara başladığını aktaran Abbas, Telafer'deki tüm ev ve binalara bombalı tuzaklar yerleştirildiğini belirtti.
 
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver, önceki gün AA muhabirine yaptığı açıklamada Telafer'i kurtarma operasyonuna Peşmerge güçlerinin de katılmayacağını bildirmişti.
 
Musul'un 63 kilometre batısı, Türkiye sınırının da 82 kilometre güneyinde yer alan Telafer ilçesi 16 Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın eline geçmişti.
 
DEAŞ, aynı zamanda Telafer ilçe merkezinin kuzeybatısında yer alıp 11 kilometre mesafedeki El-İyaziye kasabasını da elinde tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Irak OrdusuIŞİDMusulDEAŞ
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