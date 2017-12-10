Hayvanları 'mal' 'can' gören düzenleme yapacağız

ERZURUM'DA ‘Terör Suçları Bölge Değerlendirme Toplantısı’nın ardından bir açıklama yapan Bakan Gül, şöyle konuştu: “Uygulamada gördüğümüz bazı eksiklikler neler varsa bunlarla ilgili düzenlemeleri yapacağız. Magandalardan tutun da mafyatik, örgütsel yapılanmaların azaltılmasına, önlenmesine yönelik yasal çalışmalarımızı, hırsızlığın tekerrürü ve bunların ceza almadan serbest bırakılması gibi bu hususlarla ilgili caydırıcı tüm düzenlemeleri de yakın zamanda yapacağız. Hayvanları korumaya ilişkin düzenlemelerde de son aşamaya geldik. Bu çalışmayla hayvanları bir ‘mal’ olarak gören anlayıştan onları da bir ‘can’ olarak gören anlayışa dönüşecek şekilde bir düzenlemeyi yapacağız. Yasada hangi ihtiyaçlar varsa bunları tekrar gözden geçirip kamuoyuyla paylaşacağız.”