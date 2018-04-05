Hayali araçlarla milyonlarca liralık kredi vurgunu



İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son yılların en ilginç dolandırıcılık çetesini ortaya çıkardı.

Yürütülen soruşturmada, bazı otomotiv firması sahiplerinin, ortada hiç otomobil olmadığı halde, sahte TSE belgeleri ve ithalat uygunluk belgeleri ile hayali lüks otomobilleri ithal etmiş gibi gösterdiği, daha sonra da bu hayali ithal otomobillere bankadan kredi çekerek milyonlarca liralık vurgun yaptıklarını belirledi.

5 İLDE OPERASYON BAŞLATILDI

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, Mali polis, aralarında otomotiv firması sahipleri, bankalardan kredi çeken kişiler ve sahte TSE belgesi düzenleyen kişinin de aralarında bulunduğu 23 kişinin yakalanması için İstanbul, Ağrı, Edirne, Kırklareli ve Muğla'da operasyon başlatıldı.

ÇETEYE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTAN İŞLEM YAPILACAK

Hayali otomobil ithalat çetesine, "Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak, Yönetmek, Üye Olmak, Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından işlem yapılacak