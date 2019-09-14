Havuz keyfi, ameliyat masasında bitti

3,5 yaşındaki oğlu Mirza’yı büyütmek için mesleğine ara veren felsefe grubu öğretmeni Şeyda Bulut (33), arkadaşlarıyla birlikte geçtiğimiz Ağustos’ta tatil için bir otele gitti. Bulut, serinlemek için girdiği otelin havuzunda yüzerken bir anda başına gelen bir darbeyle şok geçirdi. Yüzüne yediği darbenin havuza açılan bir kaydıraktan üzerine düşen bir kişinin çarpması sonucu meydana geldiğini belirten Bulut, tatil keyfinin ameliyatla bittiğini söyledi.

Havuzda yüzerken sol tarafından yüzüne ciddi bir darbe aldığını anlatan Bulut, “Ne olduğunu anlayamadım. Burnum kanamaya, midem bulanmaya başladı. Bulantının beyin travmasından kaynaklanma şüphesi üzerine hemen ambulans çağrıldı ve Selçuk Devlet Hastanesine kaldırıldım. Tomografi çekildi, çok şükür bir problem çıkmadı. Ancak yüzüme yediğim darbeden sol gözümde bir sıkıntı hissediyordum ama herhangi bir müdahale yapılmadı. Taburcu edildim. Eşim Levent Bulut’la İzmir'de bir hastaneye geldik. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Safiye Küçükgül muayene etti. İlk muayenede sorun yoktu, ancak 2 gün sonra kapanan gözüm açıldığında çift görmeye başladığımı fark ettim, panikledim. Tekrar doktoruma başvurdum. Orbital MR çekildi. Burada göz tabanı kırığı olduğu ortaya çıktı. Burnumda da kırık oluşmuş. Beni Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Özlem Gündeşlioğlu’na yönlendirdi. Yediğim darbe bu kırığa, kırık da göz küresinin aşağıya düşerek çift görmeme neden olmuş” dedi.



Doktorlar tarafından kendisine ameliyat önerildiğini ve karar vermenin kendisi için çok zor olduğunu dile getiren Bulut, “Üzerinden bir hafta geçince korktum, gözüm aşağıya kayıyordu. Hızlı karar vermem gerekiyordu. Hiç yoktan kendimi ameliyat masasında buldum. Havuz keyfim gerçekten çok tatsız bitti. Son bir ayım zehir oldu, çocuğumla ilgilenemedim. Herkesin yüzdüğü havuzlara açılan su kaydırakları konusunda herhangi bir önlem alınmamış olması, uyarı bulunmaması çok kötü. Ben bu olayı yaşadığımda müşterilerin yardımıma koşarken otel yönetiminin ilgisizliği beni daha da çok üzdü. Önlem almadıkları için kendilerinden şikayetçi oldum, inşallah bu gibi olayların yaşanmaması için gereği yapılır” diye konuştu.



Plak konuldu, kırık düzeltildi



Plastik ve Rekanstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Gündeşlioğlu ise yüzüne aldığı darbe sonucu Şeyda Bulut’un sol göz tabanı kemiğinin kırıldığını, çökmenin çift görmeye yol açtığını belirterek şöyle konuştu: “Sol göz taban kemiği kırığı eğer düzeltilmezse çökme daha da artar ve çift görme sorunu büyür, iki gözün simetrisi bozulur. Eğer göz kasları kırığın arasına girerse çift görme kalıcı olabilir. Bu travmanın arkasından hastamızda da hem çift görme hem de asimetri başlamıştı. Göz küresi, göz altındaki yağ dokuları aşağıya doğru kayarken, kemikte 1,8 santimetre karelik defekt oluşmuş. Kırığın olduğu yere titanyum meş plak koyduk. Böylelikle çökme önlendi, görme düzeldi. Burun kemiğindeki kırık düzeltildi.”