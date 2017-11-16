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Havalimanında bonzai operasyonu; 2'si polis 6 gözaltı

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Atatürk Havalimanında bir yolcuya ait iki valizde 2 ton bonzai üretilebilecek 21 kilo hammadde ele geçirildi. Operasyonda, 2'si polis olmak üzere 6 kişi yakalandı

Havalimanında bonzai operasyonu; 2'si polis 6 gözaltı

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Atatürk Havalimanında bir yolcuya ait iki valizde 2 ton bonzai üretilebilecek 21 kilo hammadde ele geçirildi. Operasyonda, 2'si polis olmak üzere 6 kişi yakalandı

16 Kasım 2017 Perşembe 14:07
Havalimanında bonzai operasyonu; 2'si polis 6 gözaltı
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GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından, Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi üzerinde yapılan analiz sonucunda şüpheli bulunan ve THY'ye ait uçakla Hong Kong'dan geleceği tespit edilen Y.İ.'ye ait 2 valiz uçak iner inmez alınarak  x-ray taramasına tabi tutuldu.  Yapılan incelemede valizlerde çok sayıda cep telefonu olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine yolcu salonunda Gümrük Muhafaza personeli tarafından gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra valizler, bagaj bandına yüklendi ve şüpheli tarafından alınması beklendi. Ancak uzun süre geçmesine rağmen banttan alınmayan valizler kayıp eşya ofisine kaldırıldı. Kayıp eşya ofisinden teslim alınacağından şüphelenen ekipler valizin takibini bırakmadı.
 
"PROTEİN TOZU" DEDİ AMA...
 
Bir süre sonra Y.İ. valizlerini almak üzere kayıp eşya ofisine başvurdu. Y.İ.'ye  valizlerin teslim edilmesi sağlandı. Takibini sürdüren Gümrük Muhafaza ekipleri, Y.İ.'yi  gümrüğe tabi eşyam yok" anlamına gelen Yeşil Hat Gümrük Kontrol Noktasını geçtikten sonra durdurdu .
 
Y.İ.'nin valizleri detaylı olarak aramak üzere AHL Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği'ne götürüldü.
 
Valizlerde yapılan aramada 35  cep telefonu ile paketler bulundu. Y.İ. yapılan ön görüşmede paketlerde protein tozu olduğunu belirtti ancak uyuşturucu test kitiyle yapılan analizde paketteki tozun bonzai üretiminde hammadde olarak kullanılan '5-Fluoro AMB' olduğu belirlendi. Toplamda 21 kilo olduğu tespit edilen maddeyle piyasa değeri 8 milyon TL olan 2 ton bonzai üretilebileceği kaydedildi.
 
2 POLİS DE GÖZALTINA ALINDI
 
Konu hakkında bilgilendirilen Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan talimat doğrultusunda yürütülen soruşturmada, şüphelinin telefon görüşmeleri ve yazışmalarında irtibatı olduğu tespit edilen Ş.A. ve S.K. isimli polis memurları ile B.Ş., A.G., M.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunda uyuşturucunun daha önceden de uyuşturucu satmaktan sabıkası bulunan ve yurtdışında olduğu belirlenen S.Ö.'ye ait olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden  5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, yurtdışında bulunan S.Ö. hakkında gıyabi tutuklama kararı verildi, S.K. isimli polis memuru ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
Gümrük MuhafazaHavalimanıBonzaiOperasyon
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