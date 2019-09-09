Havai fişeğe bir yasak daha!
Avcılar belediye meclisinde alınan kararla havai fişekler ‘gürültü kirliliği oluşturduğu, göçmen kuşları ürküttüğü, insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilediği’ gerekçesiyle yasaklandı.
GÜNDEM 09.09.2019, 10:07
YENİ kararla ilçe sınırlarındaki çay bahçesi, kafe, restoran, düğün salonu gibi mekanlarda ya da sokaklarda kullanılan havai fişekler, uluslararası faaliyetler ve ulusal günler dışında kullanılamayacak.CHP’li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli karar dair şunları söyledi: “Her yıl 357 çeşit kuşun barındığı kentimizde, her canlının yaşam hakkına saygılı olmayı ve doğa ile uyum içinde yaşamayı ilke edindik. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmayı, daha yaşanabilir ve sağlıklı bir kent olmayı merkezine alan bir anlayışla meclisimizde aldığımız havai fişek gösterilerinin yasaklanması kararının Avcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”
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