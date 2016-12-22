Havaalanında FETÖ’cü güvenlikçi temizliği

EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmada havalimanlarında şuan görevli 2 bin 850 güvenlikçiden 72'sinin FETÖ ile irtibatları tespit edildi. Ulaştırma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ'cülerin özellikle Türkiye'nin dışarıya açılan kapıları olan İstanbul Atatürk Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanları'nda konuşlanarak kendilerini gizledikleri ortaya çıktı.

Görevden uzaklaştırılan FETÖ'cülerin yoğunlukla X-Ray, kapı tipi ve el tipi metal arama detektörlerinin kontrol işlemlerinde görevli olduklarını kaydetti. Kaynaklar, yapılan son temizlikle birlikte havalimanlarında görevli güvenlikçiler içerisinde yer alan FETÖ'cülerin ayıklandığını da belirtti. Öte yandan, DHMİ, her 2 yılda bir yaptığı güvenlik hizmeti alım ihalesini de tamamladı. Halen görev yapan Akdeniz Güvenlik Şirketi'nin de katıldığı ihaleyi Pars Güvenlik Şirketi kazandı. 1 Ocak'tan itibaren 2 bin 850 yeni güvenlikçi Pars'ın bünyesine geçerek görevine devam edecek. Yeni güvenlikçilerin sözleşmesi 31 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek.

45 HAVALİMANI PARS'A EMANET

Pars Güvenlik, aralarında Adana, Antalya, Atatürk, Dalaman, Diyarbakır, Esenboğa, Hatay, Milas Bodrum, Trabzon ve Van Ferit Melen'in de olduğu 45 havalimanının güvenliğini sağlayacak.

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