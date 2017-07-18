Hava trafiğine yağmur engeli

İSTANBUL hava sahası üzerine yoğunlaşan elektrik yüklü bulutlar olarak adlandırılan CB bulutları(Cumulonimbus) pilotlara zor anlar yaşattı. CB bulutları nedeniyle Atatürk Havalimanına iniş yapamayan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Yakıt kritiğine giren uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.
ATLAS JET UÇAĞI BURSA'YA İNDİ
Alınan bilgiye göre, saat 08.03'te Trabzon Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere havalanan Atlas Jet'e ait yolcu uçağı, şiddetli yağışın etkili olduğu İstanbul'daki hava şartları nedeniyle Yenişehir Havalimanı'na yönlendirildi.Havalimanında 173 yolcusuyla bir süre bekletilen uçak, hava şartlarının uçuşa müsait olduğu bilgisinin ardından İstanbul'a gitmek için saat 11.26'da havalandı.
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