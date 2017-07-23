Hava sıcaklığı 28 dereceyi geçti, plajlar doldu taştı

YAZ mevsiminin gelmesiyle birlikte nem ve sıcak hava da etkisini göstermeye devam ediyor. 7'den 70'e her yaştan insan, hava sıcaklığını fırsat bilip denize akın etti. Vatandaşların Kapuz Plajı'na akın etmesi nedeniyle plajda adeta boş yer kalmadı. Sıcak, deniz ve kumun tadını çıkartan vatandaşlar hafta sonunu en iyi şekilde değerlendirdi.
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