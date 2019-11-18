banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Hava kirliliği "ölümcül olabilir" uyarısı

Prof. Dr. Hüseyin Toros,"Plansız kentleşme, endüstrileşme, fosil yakıtlı motorlu taşıtların sayısındaki artış ve düşük kaliteli yakıt kullanımı nedeniyle özellikle kış aylarında hava kirliliği artıyor" dedi. İklim aktivisti Patricia Mallam,"Karbon salınımını azaltmak için derhal bir şey yapılmazsa tüm ekosistemler çöker" ifadesini kullandı

GÜNDEM 18.11.2019, 17:17
Hava kirliliği "ölümcül olabilir" uyarısı
banner404

UZMANLAR, hava  kirliliğindeki artışın devam etmesi halinde kentlerin 1952'de 12 bin kişinin  hayatını kaybettiği Londra'dakine benzer durumla karşılaşabileceği uyarısında  bulunuyor.   İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi  Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros ile İklim  aktivisti Patricia Mallam, AA muhabirine, dünya genelinde etkisini artıran hava  kirliliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Londra'da 1952'de hava kirliliği nedeniyle 12 bin kişinin yaşamını  yitirdiğini hatırlatan Toros, "Soğuk hava, ısınmak için daha fazla yakıt  kullanımı, soğuk kirli sis ve duman sonucunda yer seviyesinde sıkışan kirletici  maddeler büyük çevresel felakete sebep oldu." dedi.
Toros, gerekli önlemler alınmadığı takdirde Londra'da çoğunluğu çocuk  ve yaşlı binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ölümcül hava  kirliliğinin, gelecekte büyük kentlerin kaderi olabileceğini söyledi. Son yüzyılda hava kalitesinin düştüğüne işaret eden Toros, "Plansız  kentleşme, endüstrileşme, fosil yakıtlı motorlu taşıtların sayısındaki artış ve  düşük kaliteli yakıt kullanımı nedeniyle özellikle kış aylarında hava kirliliği  artıyor." değerlendirmesinde bulundu.
 
"Her yıl 7 milyon kişi kirlilik sebebiyle ölüyor"
  
Toros, hava kirliliğini, insan faaliyetleri ve doğal olaylar sonucu  atmosfere salınan kirletici maddeler nedeniyle havadaki zararlı maddelerin  artması olarak tanımladı.  Kirliliğin, canlıların yaşamlarını olumsuz yönde etkileyen ve ekonomik  kayıplara yol açan ciddi bir sorun olduğunu dile getiren Toros, kirliliğin  fiziksel zararları da olduğunu kaydetti. Toros, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporlarına atıfta bulunarak, "Hava  kirliliği, her yıl tahmini 7 milyon kişinin ölümüne neden oluyor ve her 10  kişiden 9'u kirli hava soluyor." dedi.  Hava kirliliğinin, insanların yanı sıra diğer canlılara da zarar  verdiğini vurgulayan Toros, yaklaşık bir milyon hayvan ve bitki türünün neslinin  tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.
 
 "Türkiye'de 1990'lara göre iyileşme var"
 
Toros, Türkiye'deki hava kalitesinin 1990'lara göre iyileştiğine  işaret ederek, bu durumun enerji kaynağı olarak doğal gaz kullanımının  yaygınlaşması ve endüstriyel tesislerdeki iyileştirmelerle sağlandığını bildirdi. Hava kalitesindeki iyileşmeye rağmen kirlilik seviyesinin istenilen  düzeyde olmadığını dile getiren Toros, "Bazı illerde partikül madde ve azot  dioksit kirliliği için DSÖ'nün sınır değerlerini karşılayamıyoruz." diye konuştu.  Toros, insanların enerji kaynaklarını daha verimli kullanarak,  yenilebilir enerji kullanımını artırarak, gereksiz tüketimden kaçınarak ve israfı  azaltarak hava kalitesini iyileştirebileceğini belirtti.
 
 "Bir şey yapılmazsa ekosistemler çöker"
 
 İklim aktivisti Mallam da "Atmosferde karbon salınımının artmasına  neden olan fosil yakıtların çıkartılması ve yakılması, iklim değişikliğinin  sebebidir." dedi.  İklim değişikliği ve hava kirliliği arasındaki bağlantıya dikkati  çeken Mallam, kirletici maddelerin küresel ısınmaya büyük bir etkisi bulunduğunu  vurguladı.Mallam, hava kirliliğinin kuraklık ve sel gibi doğal afetlerin  sıklığını ve gücünü artırdığını, türlerin neslinin tükenmesine ve salgın  hastalıklara neden olduğunu vurgulayarak, "Karbon salınımını azaltmak için derhal  bir şey yapılmazsa tüm ekosistemler çöker." ifadesini kullandı.
 Hükümetlerin, fosil yakıt endüstrisine yönelik her türlü desteği  derhal durdurması ve herkes için yüzde 100 yenilenebilir enerjiye adil ve eşit  geçişi taahhüt etmeleri gerektiğinin altını çizen Mallam, yetkililere, "Tüm yeni  kömür, petrol ve gaz projelerini durdurun." çağrısında bulundu.
 
Dünyanın en kirli şehri "Yeni Delhi"
 
İsviçre merkezli IQ AirVisual'a atıfla, 17 Kasım itibarıyla dünyanın  en kirli şehrinin Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi olduğunu anımsatan Mallam,  şehrin hava kalitesinin "tehlikeli" seviyede olduğunu vurguladı.Mallam, Yeni Delhi'de, havadaki partikül madde miktarını ölçen PM 2,5  değerinin önerilen sınırın 10 katından daha fazla olduğunu aktardı.
 

#hava kirliliği
Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
banner384
Namaz Vakti 18 Kasım 2019
İmsak 06:09
Güneş 07:32
Öğle 12:48
İkindi 15:30
Akşam 17:53
Yatsı 19:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
banner440
banner545