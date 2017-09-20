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Hava destekli şafak operasyonu: 10 gözaltı

Diyarbakır’da 200 polisle aranan şahıslara yönelik hava destekli şafak operasyonu düzenlendi. 10 kişi gözaltına alındı

Hava destekli şafak operasyonu: 10 gözaltı

Diyarbakır’da 200 polisle aranan şahıslara yönelik hava destekli şafak operasyonu düzenlendi. 10 kişi gözaltına alındı

20 Eylül 2017 Çarşamba 10:22
Hava destekli şafak operasyonu: 10 gözaltı
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EDİNİLEN bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sabah saatlerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik hava destekli operasyon düzenlendi. 18 ayrı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınırken, 8 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

600 KİLOGRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, 599 kilogram 790 gram kubar esrar maddesi, 9 kilogram 500 gram toz esrar maddesi, 37,60 gram plaka esrar maddesi, 1 adet Ecstasy hap, 1 gram eroin ve 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 26 şahıstan 16’sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DiyarbakırNarkotikHava Desteklişafak Operasyonu
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