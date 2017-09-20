Hava destekli şafak operasyonu: 10 gözaltı

EDİNİLEN bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sabah saatlerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik hava destekli operasyon düzenlendi. 18 ayrı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınırken, 8 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.
600 KİLOGRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Ayrıca, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, 599 kilogram 790 gram kubar esrar maddesi, 9 kilogram 500 gram toz esrar maddesi, 37,60 gram plaka esrar maddesi, 1 adet Ecstasy hap, 1 gram eroin ve 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 26 şahıstan 16’sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.