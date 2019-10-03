Hatay'dan acı haber! 2 askerimiz şehit oldu

HATAY Valiliği, askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.Yaralı askerler helikopterle İskenderun ilçesine getirilerek buradan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

OPERASYONA GİDİYORLARDI

Belen ilçesinin Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerindeki Çerçikaya Mevkii'nde operasyona giden jandarma ekiplerini taşıyan askeri araç henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.