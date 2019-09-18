Hatay’da 25 farklı noktada orman yangını!

YANGINLAR, Hatay’ın merkez Antakya ilçesine bağlı Ballıöz, Kisecik ve Toygarlı mevkiindeki ormanlık alanda birçok noktada başladıktan sonra geniş bir alana yayıldı. Gece olması nedeniyle havadan müdahale edilemeyen yangın, ekiplerin karadan güçlükle yaptığı müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangınlarda 25 farklı noktadan alevler yükseldi. Yangına 40'ın üzerinde arazöz, 20 su tankı, 10 iş makinesi, 250 itfaiye personeli ve çok sayıda gönüllü vatandaş müdahale etti. 24 noktadaki alevler söndürülürken, alevlerin en şiddetli yükseldiği noktada da yangın söndürme çalışmaları sürüyor.Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen ise yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaların gece boyu süreceğini söyledi. Ketmen, yangının çıkış nedenini henüz belirleyemediklerini de sözlerine ekledi.