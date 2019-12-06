Hatay'da mayın patladı! 4 asker yaralandı
Hatay'da Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya karşı arazi taraması yapan 4 asker, tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.
GÜNDEM 06.12.2019, 11:42
HATAY'DA Amanos Dağları'nda arazi taraması yapan 4 asker, teröristlerin bölgeye tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.TSK, İskenderun ve Dörtyol ilçeleri yaylalarında terör örgütü PKK'ya yönelik arazi tarama çalışmaları başlattı. Operasyon sırasında tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker, yaralandı.
TEDAVİLERİNE BAŞLANDI
Yaralı askerler, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İskenderun Kaymakamı İskender Yöndem ile 39. Mekanize Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılıç, hastaneye gelerek, askerlerin sağlık durumlarıyla ilgili doktorlardan bilgi aldı.
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