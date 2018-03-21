Hatay'a düşen füze Esad'ın çıktı!

HATAY'IN Yayladağı ilçesindeki Hammut Tepe Karakolu yakınına füze düştü, bir asker hafif yaralandı. Yapılan incelemelerde füzenin Esad'a ait rejim güçlerinin bulunduğu bölgeden atıldığının tespit edildi.

ESAD REJİMİNİN KONTROLÜNDEKİ BÖLGEDEN ATILDI

Önceki gece 23.30 sıralarında Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bulunan Hammut Tepe Karakolu yakınındaki boş araziye bir füze düştü.

Suriye'de Esad rejiminin kontrol ettiği bölgeden atıldığı tespit edilen füzenin düşüşü sırasında çıkan patlama başta Yayladağı ilçesi olmak üzere sınırdaki mahallerden duyuldu. Yetkililer füzenin düşmesinin ardından bir askerin hafif yaralandığını ve ayakta tedavi edildiğini bildirdi. Saldırıyla ilgili inceleme başlatıldı

RUS MENŞEİLİ FÜZE SADECE ESAD'TA VAR

Yapılan incelemelerde füzenin Beşar Esad'a ait rejim güçlerinin bulunduğu bölgeden atıldığının tespit edildi. Rejim güçleri bu füzeyi Doğu Guta ve Halep'te yoğun olarak kullandı. Savunma Sanayi Araştırmacısı Turan Oğuz, Rus menşeili füzenin sadece Rejim güçlerinin envanterinde bulunduğunu söyledi: Rejim kontrolündeki bölgeden atılan Tochka-U (Scarab-B) Taktik Balistik Füze (TBM), azami 120 km. menzil, 26 km. irtifa ve 95 metrelik sapma değerine (CEP) sahip. Füze Suriye'de rejim envanterinde mevcut. Muhtemelen karakol hedeflendi ama füzenin sapma değerinden dolayı isabet edemediği için yakına düştü.