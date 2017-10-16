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Hastaneye gelen Baykal'ın eşi ağlamaktan konuşmadı

Eşinin hastaneye kaldırıldığı haberini alır almaz Antalya'dan yola çıkan Olcay Baykal, Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Gözyaşları içinde hastaneye gelen Baykal, ağlamaktan konuşmadı

Hastaneye gelen Baykal'ın eşi ağlamaktan konuşmadı

Eşinin hastaneye kaldırıldığı haberini alır almaz Antalya'dan yola çıkan Olcay Baykal, Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Gözyaşları içinde hastaneye gelen Baykal, ağlamaktan konuşmadı

16 Ekim 2017 Pazartesi 13:30
Hastaneye gelen Baykal'ın eşi ağlamaktan konuşmadı
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CHP'nin eski genel başkanı, Antalya Milletvekili  Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı. Baykal'ın beyin damarında da tıkanıklık tespit edildi. Anjiyoyla damarı açılan Baykal yoğun bakımda tutuluyor. Baykal'ın eşi de haberi alır almaz  Ankara'ya hareket etti.

AĞLAMAKTAN KONUŞAMADI

Olcay Baykal, sabah saatlerinde tedaviye alınan eşi  Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Hastaneye geldiği sırada gazetecilerin görüntülendiği  Olcay Baykal gözyaşlarını tutamadı. Olay Baykal, hastane girişinde açıklama yapmadan eşi  Deniz Baykal'ın yanına geçti.

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Anahtar Kelimeler:
BaykalAntalyaOlcay Baykal
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