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Hastaneden çıktı kayıplara karıştı! Son mesajı ürküttü: Ölüyorum anne

İzmir'de yaşayan Selin Savaş, 3 gün önce "Beyin cerrahisine gideceğim." diyerek gittiği hastaneden çıktıktıktan sonra kayıplara karıştı. Selin'in son mesajı "Ölüyorum anne" oldu

Hastaneden çıktı kayıplara karıştı! Son mesajı ürküttü: Ölüyorum anne

İzmir'de yaşayan Selin Savaş, 3 gün önce "Beyin cerrahisine gideceğim." diyerek gittiği hastaneden çıktıktıktan sonra kayıplara karıştı. Selin'in son mesajı "Ölüyorum anne" oldu

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:16
Hastaneden çıktı kayıplara karıştı! Son mesajı ürküttü: Ölüyorum anne
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İZMİR'İN Kınık ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Selin Savaş, 16 Temmuz'da "Beyin cerrahisine gideceğim" diyerek gittiği  Bergama Devlet Hastanesi'nden çıktıktan sonra kayıplara karıştı.

"KIZIMIN BAŞINA BİR ŞEY GELMESİNDEN KORKUYORUM"

Savaş'ın hastaneye girdiği ancak sadece halasına göz randevusu aldığı, bundan sonra kaybolduğu öğrenildi. Savaş'ın hastaneye gitmeden önce evindeki odasına mektup bıraktığı ve mektupta 1 yıl önce kalp krizinden ölen babası  Hüseyin Savaş'a hitaben, "Babamı çok özledim. Babama gidiyorum" diye yazdığı öne sürülürken anne Ayşe Savaş, "Kızımın başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Gören hemen polise haber versin" dedi. Genç kız polis tarafından her yerde aranıyor.

FACEBOOK'TAKİ SON MESAJI "ÖLÜYORUM ANNE"

Selin Savaş'ın  Facebook'ta son olarak 18 Temmuz sabahı saat 06.22'de "Çıkmaz bir sokaktır oynadığım sahne. Nereye dönsem aynı mahalle. Ölüyorum anne" diye paylaşım yaptığı görüldü. Bu paylaşımda Savaş'ın konum bilgilerini kapatmadığı ve hala  Kınık ilçesinde olduğu görüldü. Ailenin emniyete başvurmasının ardından  İzmir polisi alarma geçti.  Polis ekipleri Selin Savaş'ın gidebileceği güzergahtaki kamera kayıtlarının yanı sıra facebook hesabındaki arkadaşlarını ve paylaşımlarını incelemeye aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin SavaşFacebookBergamaİzmirSabah
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