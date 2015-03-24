Hastanede büyük rezalet!

Kozan İlçesi’nde oturan 4 çocuk babası Osman Çoban, 1 ay önce rahatsızlanıp, gittiği Hastanede kanser hastası olduğunu belirtti. Osman Çoban, Adana’daki özel bir hastanenin onkoloji servisine yatırıldı. Kemoterapi gören Çoban, dün geçirdiği beyin kanaması sonucu kurtarılamadı. Çoban’ın ölüm haberini alıp hastaneye giden yakınlarına aynı serviste yatan bir hasta, "Babanızı yataktan düşürdüler. Başını yere çarptı, o yüzden yoğun bakıma aldılar" dedi. Bunun üzerine aile hastane ve yönetimi hakkında şikayetçi oldu.

OTOPSİ YAPILDI

Ölüm nedeni ’Beyin kanaması’ olarak kayıtlara giren Çoban’ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Osman Çoban’ın, ihmal sonucu öldüğünü öne süren yakınları, şöyle dedi:"Biz hastanede kanser tedavisi görmesi için yatırdık. Yanına refakatçi almadıkları için göremiyorduk. Geçen cumartesi günü saat 18.00 sıralarında uykusundan uyandırıp, kemoterapiye götüreceklerini söylemişler. Yataktan kalkıp sedyeye geçerken de görevliler elinden düşürmüş. Başını yere çarpıp fenalaşınca yoğun bakıma almışlar. Bize neden yoğun bakımda olduğunu da söylemediler. Aynı serviste yatan bir hasta durumu anlatınca haberimiz oldu." Çoban’ın cenazesi otopsi ardından Kozan İlçesi’ne götürülerek toprağa verildi.