banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Hastane çıkışı dikkat çeken detay!

Sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan MHP Lideri Devlet Bahçeli, tedavisi sonrası taburcu oldu. Hastane çıkışında bir kişinin Bahçeli'nin koluna girmesi dikkat çekti.

GÜNDEM 23.09.2019, 16:03
Hastane çıkışı dikkat çeken detay!
banner404

SOĞUK algınlığına bağlı üst solunum yolları enfeksiyonu şikayeti ile hastaneye kaldırılan MHP lideri Bahçeli, tedavisinin tamamlanmasının ardından saat 15:40 sıralarında taburcu edildi. Çıkışta basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmayan Bahçeli'nin koluna bir kişinin girmesi dikkat çekti.

ALKIŞLAR ARASINDA HASTANEDEN AYRILDI

MHP Lideri Devlet Bahçeli, sabah saatlerinde rahatsızlanması üzerine Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne başvurdu. Bahçeli, hastanede yapılan muayene ve tetkiklerin ardından tedaviye alındı. Bahçeli'nin tedavisinin saat 15:30 sıralarında sona erdi. MHP lideri saat 15:40 sıralarında alkışlar arasında hastaneden ayrıldı.

ÇIKIŞTA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Hastaneden ayrıldığı esnada kendisini karşılamaya gelenleri selamlayan Bahçeli, herhangi bir açıklama yapmadı. Hastane çıkışında MHP Lideri'nin koluna bir kişinin girmesi dikkat çekti.

#Hastane #mhp lideri #devlet bahçeli #taburcu
Yorumlar (0)
29°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
banner384
Namaz Vakti 23 Eylül 2019
İmsak 05:20
Güneş 06:39
Öğle 12:55
İkindi 16:20
Akşam 19:00
Yatsı 20:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Denizlispor 5 8
5. Çaykur Rizespor 5 8
6. Galatasaray 5 8
7. Malatyaspor 5 7
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Göztepe 5 5
12. Antalyaspor 5 5
13. Ankaragücü 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1
banner440
banner545