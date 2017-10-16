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Hastane, Baykal'ın son durumunu açıkladı: Beyin damarı tıkalıydı, açtık

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı, CHP eski lideri Deniz Baykal'ın hastaneye geldiğinde beynindeki ana damarın tıkalı olduğunu ancak anjiyo ile damarın açıldığını söyledi

Hastane, Baykal'ın son durumunu açıkladı: Beyin damarı tıkalıydı, açtık

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı, CHP eski lideri Deniz Baykal'ın hastaneye geldiğinde beynindeki ana damarın tıkalı olduğunu ancak anjiyo ile damarın açıldığını söyledi

16 Ekim 2017 Pazartesi 08:51
Hastane, Baykal'ın son durumunu açıkladı: Beyin damarı tıkalıydı, açtık
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ANKARA Üniversitesi  Rektör Yardımcısı Bahaddin Güzel,  CHP eski Genel Başkanı  Deniz Baykal'ın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"GELDİĞİNDE BEYNİNDEKİ ANA DAMAR TIKALIYDI"

Baykal'a anjiyo yapıldığını anlatan Güzel, "Geldiğinde beynindeki ana damar tıkalıydı. Anjiyo ile damar açıldı. Damar tıkanıklığına bağlı olarak sol kolunda ve sol bacağında güçsüzlük var. Tedavi sonucunda güçsüzlüğün geçmesi bekleniyor. Şu anda bilinci açık ve konuşuyor." dedi.

KIZI VE OĞLU HASTANEYE KOŞTU

Öte yandan Baykal'ın kızı ve oğlu haberi alır almaz hastaneye koştu. Baykal'ın eşi ise durumu Antalya'dan takip ediyor.

"BEYİNDE BİR PIHTI ATILMIŞ, O TEMİZLENDİ"

Öte yandan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar,  Ankara Üniversitesi (AÜ) İbn-i Sina Hastanesinde tedavi altına alınan eski  CHP Genel Başkanı ve  CHP Antalya Milletvekili  Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin, "Doktorları açıklama yapacaklar ama beyinde bir pıhtı atılmış, o temizlenmiş. 'Herhangi bir sıkıntı yok' diye doktorlardan bizzat duydum. Sağlığının yerinde olduğunu söylediler." dedi.

"İLAÇLA TEDAVİSİ DEVAM EDECEK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl de "Bir pıhtı sonucu damar tıkanıklığı söz konusuydu ancak yapılan anjiyoyla damar açıldı, o pıhtının yarattığı sorunlar giderildi. Şu anda durumu iyi. İşlem bitmek üzere, oradan da yoğun bakıma alıp ilaçla takip edecekler." dedi.

ERDOĞAN, BAYKAL'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi yoğun bakım servisinde bulunan  CHP Antalya Milletvekili  Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak  Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'i bu sabah telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  CHP Antalya  Milletvekili Baykal'ın sağlığına ilişkin Prof. İbiş'ten bilgi aldığı, durumu yakından takip ettiği belirtildi.  CHP Antalya  Milletvekili Baykal, Fransa'dan dönüşünde gece yarısı ateşi yükselmesinin ardından,  Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

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Son Güncelleme: 16.10.2017 16:54
Anahtar Kelimeler:
Deniz BaykalFransaIsmail Küçükkaya
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