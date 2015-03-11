Hasta buzağıyı otomobille veterinere götürdüler

AYDINCIK -Çekerek bağlantılı karayolunda seyir halindeki otomobilin arka koltuğunda oturan kadının, aynı koltukta bir buzağıyı öperek okşayıp, sevgisini göstermesi dikkat çekti. Otomobilin sürücüsü Hacı Ahmet Öztürk, iki haftalık olan 'Sarıkız'ın hastalanması nedeniyle acil olarak Çekerek ilçesindeki veterinere götürdünü söyledi. Kendisinin Aydıncık ilçesinin Kazankaya köyünde yaşadığını belirten Öztürk, iki hafta önce doğan hasta hayvanını imkansızlıklar nedeniyle otomobil ile götürmek zorunda kaldığını belirterek, 'Hayvanı birisi tutarsa, taksi ile götürmek zor olmuyor. İmkansızlıklar nedeniyle mevcut olan imkanlarımızı kullanıyoruz. Çekerek ilçesinde veteriner hekime gösterip, sonrasında tekrar aynı şekilde köye getireceğim' dedi. Arka koltukta buzağı ile birlikte yolculuk yapan Gülhanım Öztürk ise bu duruma alışkın olduklarını belirterek, 'Buzağının bana bir zararı yok. Yan koltukta oturuyor. Arada bir huysuzlanınca boynuna sarılıyor, okşuyor, öpüp sevgimi gösteriyorum. O nihayetinde can' diye konuştu.







