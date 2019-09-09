Hasan Hüseyin Özese hakkında karar
Ergenekon Davası eski mahkeme başkanlarından Hasan Hüseyin Özese, FETÖ üyeliği suçundan yargılandığı davada, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
GÜNDEM 09.09.2019, 17:05 09.09.2019, 17:06
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Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
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|-5
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|1
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