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Hasan Hüseyin Özese hakkında karar

Ergenekon Davası eski mahkeme başkanlarından Hasan Hüseyin Özese, FETÖ üyeliği suçundan yargılandığı davada, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

GÜNDEM 09.09.2019, 17:05 09.09.2019, 17:06
Hasan Hüseyin Özese hakkında karar
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Ergenekon Davası eski mahkeme başkanlarından Hasan Hüseyin ÖzeseFETÖ üyeliği suçundan yargılandığı davada, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

#Ergenekon Davası #Hasan Hüseyin Özese #fetö
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