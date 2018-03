Harun Kolçak'ın sosyal medyadaki vasiyeti doğru mu?

USTA sanatçı Harun Kolçak dün gece saat 23.00 sularında hayatını kaybetti. Bir süredir prostat kanseri tedavisi gören şarkıcı Harun Kolçak'ın doktoru "Prostat kanseri ile ilgili görmüş olduğu teravi süreci vardı. Genel olarak vücudun iflasıyla ilgili bir durum. Sevenlerinin başı sağolsun" dedi. Ölüm haberinin duyulmasının ardından Harun Kolçak’ın yakınları, arkadaşları ve sevenleri hastaneye geldi. Harun Kolçak'ın babası, usta sanatçı Eşref Kolçak acı kaybının ardından 'Yavrum çok erken gitti. Allah’ın takdiri ne desem ki…' diye konuştu. Kolçak, Harun Kolçak'ın cenazesinin Gemlik'te annesinin yanında toprağa verileceğini söyledi.

ACILI BABA SON GÖRÜŞMELERİNİ ANLATTI

Acılı baba Eşref Kolçak oğlu ile son görüşmesini anlattı. Oğlunun cenazesinin daha önce kendi mezarını da yaptırdığı Gemlik İlçe Mezarlığı'nda 7 yıl önce kaybettiği eşi Özcan Kolçak’ın mezarının üzerine gömüleceğini ifade eden Kolçak, "Benim de mezarım orada. Eşimin yanına kendi mezarımı da yaptırdım. Eşimin mezarının üzerine defnedilecek. Televizyonlar iki saatten fazladır yayın yapıyor. Sanat arkadaşları konuşuyorlar. Mukadderat, bunu değiştiremezseniz. Ne yaparsanız yapın, alnınıza ne yazılmışsa onu yaşarsınız. Ben hala söylediğim zaman kendim de şaşırıyorum. 7 yıl oldu eşimi kaybedeli. Diyorum ki 7 yıl nasıl geçti. İnsan bir yaştan sonra hiçbir şeyin farkına varmıyor. İnşallah herhangi bir aksilik çıkmaz da burada ikinci namazına yetiştirirler. Beyoğlu Belediye Başkanı telefon etti. Muhakkak öğle namazını Teşvikiye Camii’nde kıldıralım, ondan sonra yola çıkın. Bütün vasıtaları ayarlamış. Buraya gelecekler. İnşallah ikindi namazını da burada kıldırıp, orada defnedeceğiz. Sağlık sorunlarım sebebiyle İstanbul'daki törene katılamayacağım” dedi.

'Kasıtlı olarak ilaçlarını almamıştı, yemin ettirdim'

Oğlu Harun Kolçak ile Ramazan’dan önce Yalova’da verdiği konserde beraber olduklarını ifade eden Eşref Kolçak, “O konserini izledim. Bir de 15 Temmuz’da doğum günüydü. Telefon ile konuştuk, ‘Baba doktor yanımda, onunla konuş’ dedi. Ben iyi dileklerimi ilettim. Doktor bana iyi olduğunu söyledi ama doktorunun konuşması bile beni tatmin etmedi. 2-3 gün sonra da tekrar hastaneye kaldırıldı. Daha sonra hastanedeyken doktoruyla görüştüm, ‘Verdiğimiz ilaçların hiçbirini almamış’ dedi. Kasıtlı olarak almamış. Annesinin üzerine yemin ettirdim, ‘İlaçlarını al’ dedim, ‘Tamam baba, yemin ederim alacağım’ dedi ama yine almamış.

Allak bullak durumdayım. Ne söylesem benim için hiçbir şey ifade etmez. Kısmet buymuş. Bundan sonraki yaşamımızda tek başımıza kalmış olacağız ama ben hiçbir zaman tek başıma değilim. Allah’a çok şükür arkamda bir 80 milyonum var" diye konuştu.

Gemlik'te helallik alınacak

Kendisi içinde ölmeden önce mezar yaptıran Eşref Kolçak'ın mezar taşına ise, "Sinema gelecek kuşaklara yazılmış canlı mektuplardır” yazdırdığı görüldü. Kolçak, kaybettiği eşinin mezar taşına da, "Evimin hanımı, çocuğumun anası, benim kadınım” yazdırmıştı. Kolçak'ın cenazesi yarın sabah Zincirlikuyu Gasilhanesi’nden alındıktan sonra Teşvikiye Camine getirilecek.

Cuma namazını müteakip burada kılınacak cenaze namazının ardından Bursa’nın Gemlik ilçesine getirilerek ikindi namazını müteakip Gemlik Merkez Camii'nde helallik alınmasının ardından ilçe mezarlığındaki annesinin mezarının üzerine defnedilecek.

Harun Kolçak’ın Vasiyet Metni Gerçek mi?

Ünlü sanatçı Harun Kolçak’ın dün gece hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada “Harun Kolçak’ın Vasiyeti” olduğu öne sürülen bir metnin büyük bir hızla dolaşmaya başladı.

Ancak hurriyet.com.tr'nin aile yakınlarından aldığı bilgiye göre ünlü sanatçının böyle bir vasiyeti yok. Kolcak'ın tek isteğinin, Gemlik’te annesinin mezarının yanına defnedilmek olduğu öğrenildi.

DÜN GECE NELER YAŞANDI...

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Harun Kolçak’ın doktoru Oktar Asoğlu, ünlü sanatçının prostat kanserine bağlı böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kolçak’ın bağlı bulunduğu yapım şirketi Arpej Müziğin sahibi Umut Kuzey hastane önünde bir açıklama yaptı. Kuzey, "Memleketin başı sağolsun. Çok değerli bir müzisyen, çok değerli bir sanatçı.Tanıdığıma çok mutlu olduğum bir insanı kaybettim. Saat 23.00 sıralarında uzun zamandır mücadele ettiği prostat kanserinin vücudunda oluşturduğu tahribat yavaş yavaş onu bitirmeye başlamıştı. Acı çekiyordu. Bugün son olarak böbreklerinde bir yetmezlik başlamıştı. Saat 23.00 gibi kalbi durdu. Yapılan yoğun müdahaleye rağmen malesef bizi terk etmeyi seçti. Son bir senedir çok mücadele ediyordu bu hastalıkla. Konserler verdi ama mümkün olduğunca az tutmaya çalışıyorduk. Sahnede o kadar mutlu oluyordu ki, 62 yaşında son bir yılını star gibi yaşadı" dedi.

VÜCUDUN İFLASIYLA İLGİLİ BİR DURUM

Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Harun Kolçak’ın doktoru Oktar Asoğlu, "Harun Kolçak yaşam savaşını kaybetmiştir yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bütün sevenlerinin başı sağolsun. Hepimizin başı sağolsun. Prostat kanseri ile ilgili görmüş olduğu tedavi süreci vardı. Genel olarak vücudun iflasıyla ilgili bir durum. Son yıllarını çok iyi şekilde geçirdi. Bütün sevenleri arkadaşları dostları hepsi burada. Hepimizin başı sağolsun" dedi.



HERKESİN ÇOK SEVDİĞİ BİR MÜZİSYENDİ

Harun Kolçak’ın yakın dostu sanatçı Çelik ise çok üzgün olduğunu belirterek, "Ben çok üzgünüm. Çok fazla birşey söyleyemeyeceğim. Ülkeye çok güzel şarkılar yapmış, her zaman güzelliklerle dolu naif müzisyen kardeşimizdi. Herkesin çok sevdiği bir müzisyen. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Bütün ülkemin başı sağolsun. Bir hafta yada on gün tam hatırlayamıyorum bundan önce bir daha hastaneye yatmıştı o zaman görüşmüştük. Dün hastaneye gelmiş bugün de vefat etmiş.Allah rahmet eylesin. Bütün ülkemin başı sağolsun. Hepimizin başı sağolsun" dedi.

CENAZE TÖRENİ CUMA GÜNÜ

Harun Kolçak’ın prodüktör arkadaşı Polat Yağcı ise, "Cenazesi Cuma günü öğlen namazında Teşvikiye’den kalkacak. İkindi namazında da Bursa Gemlik’te Gemlik Mezarlığı’nda defnedilecek" dedi.

ÜNLÜLERDEN HARUN KOLÇAK MESAJI

Ünlü isimler, 62 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı Harun Kolçak için başsağlığı mesajı yayımladı. Bir süredir prostat kanseri tedavisi gören şarkıcı Harun Kolçak, Maslak Acıbadem Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Sanatçının ölümünün ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı. Sosyal medyada Harun Kolçak ile ilgili yapılan bazı paylaşımlar şöyle:

Metin Feyzioğlu: Harun Kolçak’ın hayatını kaybettiğini öğrendim. Değerli bir insandı. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabırlar diliyorum.

Hadise: Çok üzgünüm. Yaşam enerjini hep hatırlayacağım. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Gülben Ergen: Her ölüm erkendir ama senin gidişin bizi çok eksik bıraktı çok #HarunKolçak

Emre Aydın: Harun Kolçak’ın ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum.Çok üzüldüm ışıklar içinde uyusun.

Ebru Gündeş: Çok iyi bir müzik adamını daha kaybettik... Mekanı cennet olsun

Işın Karaca: Seni çok özleyeceğim "dost" Ne yazık bu akşam sevgili Harun'umuz hakkın rahmetine kavuştu..…

Doğa Rutkay: Güzel yürekli, duyarlı bir insandın. Çok iyi bir insandın. Mekanın cennet, toprağın bol olsun.

Yonca Evcimik: Harun Kolçak... Allah rahmet eylesin. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Çok üzüldüm.

Hande Yener: Erken vedanla bizleri üzdün. Nur içinde yat sevgili Harun.

Hakan Altun: Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun güzel yürekli insan.

HARUN KOLÇAK KİMDİR

Harun Kolçak, 15 Temmuz 1955 İstanbul doğumludur. Türk pop şarkıcısı, besteci, söz yazarı ve bas gitaristtir. Sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın oğludur.

1955 yılı İstanbul doğumlu sanatçı Saint Benoit'de eğitimini sürdürdüğü sırada müzik çalışmalarına o yıllarda bas gitar çalarak başlamış, içindeki müzik tutkusu artınca sinema sanatçısı olan babası Eşref Kolçak’la konuşarak eğitimini yarım bırakmış ve profesyonel müzik çalışmalarına başlamıştır. İlk çalışmalarına rock müziğin babası olarak tanınan Erkin Koray’la başlamıştır. 1977'de Erkin Koray'ın çıkardığı Tutkusu albümünde bas gitar çalmıştır.

1978-1990 Silahlıpoda Ritm 68 orkestrasına 1978 yılında bas gitarist olarak katılan Kolçak, askerlik dönüşü caz müziğe yönelmiş, Aydın Esen, Neşet Ruacan-Nükhet Ruacan ve Erol Pekcan gibi ünlülerle çalışmış ve müzikal deneyimini artırmıştır. O dönem Harun Kolçak, Onno Tunç'tan orkestrasına katılması için teklif almıştır. 7 yıl boyunca Onno Tunç Orkestrası`nda bas gitaristlik, vokalistlik ve solistlik yapan Kolçak, Zerrin Özer ve Aşkın Nur Yengi ile birlikte yaptığı düetler ile Kuşadası “Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması” ve Antalya “Akdeniz Akdeniz Müzik Yarışması” adlı şarkı yarışmalarında ödüller almıştır.

1991’de Onno Tunç ile ortak yaptığı “Beni Affet” albümü ile büyük çıkış yakaladı. Albümlerinin çoğunda şarkıların söz ve müziği kendine ait olan Kolçak, başka sanatçılara da pek çok eser vermiştir. 1996’da Litvanya’da 13 ülkenin katıldığı “Müzikos Festivalis 96”da “En İyi İkinci Şarkıcı” seçilmiştir.

Kolçak, 2012'de Yeniden Doğuyorum adlı solo albüm çıkarmıştır. Ekim 2013 itibarıyla Harun Kolçak&Rock Off isimli grup kurmuştur. Can Güney,Yusuf Tunceli ve Orkun Gezer`in olduğu grubun verdiği ilk performansı Okan Bayülgen`in Makina Kafa adlı programda vermişlerdir