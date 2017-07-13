'Harry Potter' hayranlarına müjde

J.K. Rowling, gardırobunda yeni bir kitap taslağı daha olduğunu açıkladı.
'Harry Potter' serisinin ilk kitabını bir kafede küçük notlar alarak yazdığını anlatan Rowling, yeni kitap taslağını da bir elbiseye yazarak dolabına astığını itiraf etti.
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