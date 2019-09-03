Harita krizi büyüyor! Yunan Bakan, rahatsızlığını açıkça dile getirdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Ege Denizi'nin hemen hemen yarısını Türkiye kara suları olarak gösteren "Mavi Vatan" haritası önünde çekilmiş fotoğrafına Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan tepki geldi.

"SINIRLARI ULUSLARARASI HUKUK BELİRLER"

Ülkenin önde gelen radyolarından birine konuşan Dendias, "Ülkelerin sınırları birilerinin çizmekten hoşlandığı gibi hazırlanmış haritalarla değil uluslararası hukuk temel alınarak tanımlanır." dedi. Yunan Bakan, Erdoğan'ın fotoğrafı ile ilgili ise "üzgün" olduğunu belirtti.

SIĞINMACILAR KONUSUNDA TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

Dışişleri Bakanı son dönemde Yunanistan'a ulaşan sığınmacı sayısının artmasına sebep olarak da Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile yaptığı anlaşmayı ihlal etmesini gösterdi. Dendias, Türkiye'yi "ciddi davranmaya" çağırdı.