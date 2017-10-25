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Harflere dikkat! Gökçek, paylaşımıyla subliminal mesaj mı verdi

Cumartesi istifa edecek olan Melih Gökçek'in birlikte poz verdiği torununun tişörtündeki harfler sosyal medyanın gündemine oturdu. Çok sayıda kullanıcı, tişörtteki harflerde subliminal mesaj aradı

Harflere dikkat! Gökçek, paylaşımıyla subliminal mesaj mı verdi

Cumartesi istifa edecek olan Melih Gökçek'in birlikte poz verdiği torununun tişörtündeki harfler sosyal medyanın gündemine oturdu. Çok sayıda kullanıcı, tişörtteki harflerde subliminal mesaj aradı

25 Ekim 2017 Çarşamba 10:13
Harflere dikkat! Gökçek, paylaşımıyla subliminal mesaj mı verdi
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BU cumartesi Belediye Meclisini olağanüstü toplayarak istifasını açıklayacağını duyuran  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı  Melih Gökçek, istifa açıklamasından sonra ilk kez twitter hesabını tekrar kullandı. Gökçek, kendisiyle aynı ismi taşıyan torunuyla çektirdiği fotoğrafı  Twitter hesabından paylaştı.

YÜZ GÜLDÜREN PAYLAŞIMLAR YAPILDI

Gökçek'in torununun tişörtündeki İngilizce "risktaker" yani "risk alıcı" yazısı sosyal medyada yüz güldüren paylaşımlara neden oldu.

SUBLİMİNAL MESAJ OLARAK YORUMLANDI

Gökçek'in takipçileri, torun Melih'in tişörtündeki hafleri subliminal mesaj* olarak değerlendirip, harflerden "RTE", "İstikrar" gibi kısaltmalar çıkardılar.

İşte Gökçek'in torunuyla yaptığı paylaşıma yapılan yorumlar:

Subliminal mesaj* 
Subliminal mesaj veya bilinçaltı mesaj, başka bir objenin içine gömülü olan bir işaret ya da mesajdır ve normal insan algısı limitlerinin altında kalmak, o anda fark edilmemek üzere tasarlanmıştır. Subliminal teknikler reklamcılık ve propaganda alanlarında sıklıkla kullanılmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek
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