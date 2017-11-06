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Hareketli dakikalar! 'Ocaktan çıkmama eylemi' başlattılar

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan maden işçileri, kurumun özelleştirilmesinin önünü açan torba yasa tasarısını protesto için 'Maden ocağından çıkmama' eylemi başlattı

Hareketli dakikalar! 'Ocaktan çıkmama eylemi' başlattılar

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan maden işçileri, kurumun özelleştirilmesinin önünü açan torba yasa tasarısını protesto için 'Maden ocağından çıkmama' eylemi başlattı

06 Kasım 2017 Pazartesi 09:59
Hareketli dakikalar! 'Ocaktan çıkmama eylemi' başlattılar
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen torba yasa tasarısının, 'TTK ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden ruhsat sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir' şeklindeki 58’inci maddesi, Zonguldak’ta tepki çekmişti. Genel Maden İşçileri Sedikası (GMİS), geçen cuma günü yaklaşık 4 bin madenci ile birlikte, kurumun özelleştirilmesinin önünü açan tasarıya basın açıklaması yaparak tepki göstermişti.Madenciler, bugün de tasarıya tepki için maden ocağından çıkmama eylemi başlattı. Kuruma bağlı müessese müdürlüklerine ait maden ocaklarında gece 24.00-08.00 vardiyasında çalışan işçiler, sabah mesaileri bitmesine rağmen yer üstüne çıkmadı. Gündüz 08.00.16.00 vardiyası için iş yerlerine giden madenciler,arkadaşlarının yukarıya çıkmaması üzerine ocak önünde beklemeye başladı.Zonguldakta bu sabah hareketli dakikalar Ocaktan çıkmama eylemi başlattılar.GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, sendikanın eylem kararı almadığını, işçilerin kendilerinin örgütlenerek böyle bir eylem başlattığını söyledi. Sendika olarak acil toplantı yaptıklarını belirten Demirci, toplantının ardından gerekli açıklamayı yapacaklarını kaydetti.
 

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Son Güncelleme: 06.11.2017 10:08
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ZonguldakEylemözelleştirmeMaden Işletmeleri
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