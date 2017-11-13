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Hapı ambalajıyla yuttu, hastanelik oldu

Kayseri'de, doktorun yazdığı film tablet halindeki hapı makasla kesip, tek parça haline getiren 43 yaşındaki Hüsniye Yesegüy, hapı ambalajından çıkardığını sanarak, yuttu. Yesegüy'ün yemek borusuna takılan hapın bulunduğu ambalaj, cerrahi operasyonla çıkarıldı

Hapı ambalajıyla yuttu, hastanelik oldu

Kayseri'de, doktorun yazdığı film tablet halindeki hapı makasla kesip, tek parça haline getiren 43 yaşındaki Hüsniye Yesegüy, hapı ambalajından çıkardığını sanarak, yuttu. Yesegüy'ün yemek borusuna takılan hapın bulunduğu ambalaj, cerrahi operasyonla çıkarıldı

13 Kasım 2017 Pazartesi 16:33
Hapı ambalajıyla yuttu, hastanelik oldu
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MERKEZ Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesinde oturan Hüsniye Yesegüy, doktorunun tedavi için verdiği ilaçları bir süredir kullanıyordu. Yesegüy, eczaneden film tablet halinde satın aldığı hapı, içmeden önce makasla keserek, parçalara ayırdı. Avucuna aldığı PVC kaplı hapı, ambalajından çıkardığını sanan Yesegüy, bir bardak suyla yuttu. Hapı koruyucu ambalajından çıkardığını zanneden Yesegüy'ün ilacı yuttuğu sırada, ambalajın keskin kenarları yemek borusunu yırttı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Yesegüv'ü ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine kaldırdı. Tedaviye alınan Yesegüyün yemek borusuna takılan ve daha sonra midesine inen ambalaj içindeki hap, hastanenin kulak burun boğaz servisinde yapılan cerrahi operasyonla çıkarıldı.

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HapAmbalajDoktorKayseri
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