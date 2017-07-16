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Hap içtikten sonra alkol aldı, apartman kenarında ölü bulundu

Samsun'da, yeşil reçeteli hap içtikten sonra alkol aldığı öne sürülen 30 yaşındaki Özgür Çakır, bir apartmanın duvarının kenarında ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

Hap içtikten sonra alkol aldı, apartman kenarında ölü bulundu

Samsun'da, yeşil reçeteli hap içtikten sonra alkol aldığı öne sürülen 30 yaşındaki Özgür Çakır, bir apartmanın duvarının kenarında ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

16 Temmuz 2017 Pazar 16:01
Hap içtikten sonra alkol aldı, apartman kenarında ölü bulundu
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OLAY, Samsun'un İlkadım İlçesi'nde bulunan Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Özgür Çakır, dün akşam kullandığı motosikletle arkadaşı K.S.'nin yanına gitti. Motosikletin üzerinden güçlükle inen Özgür Çakır, arkadaşına yeşil reçeteli hap kullandıktan sonra alkol aldığını söyleyip, çok uykusu olduğunu belirterek bir apartmanın duvarına yaslanarak uykuya daldı.
Özgür Çakır'ın uyuduğunu gören arkadaşı K.S. ise evine gitti. Bu sabah arkadaşını merak ederek olay yerine giden K.S., arkadaşının duvara yaslanmış, hareketsiz olduğunu fark edince durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çakır'ın öldüğünü belirledi ve polise haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri K.S.'nin ifadesini aldı. Özgür Çakır'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan polis, Çakır'ın 2 gün öncede kullandığı yeşil reçeteli ilaçlar nedeniyle zehirlendiğini ve özel bir hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildiğini tespit etti.

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SamsunÖzgür ÇakırHapAlkolÖlüm
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