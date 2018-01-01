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Hangi ülkede, asgari ücret ne kadar?

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olacak asgari ücretin 1603 TL olduğunu duyurdu.Türkiye yeni asgari ücretle AB ülkelerinin çok altında kaldı

Hangi ülkede, asgari ücret ne kadar?

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olacak asgari ücretin 1603 TL olduğunu duyurdu.Türkiye yeni asgari ücretle AB ülkelerinin çok altında kaldı

01 Ocak 2018 Pazartesi 17:13
Hangi ülkede, asgari ücret ne kadar?
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AVRUPA İstatistik Kurumu AB üyesi 28 ülkenin 22′sinde 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle asgari ücret olduğunu, Danimarka, İtalya, Güney Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya ve İsveç gibi ülkelerde ise ulusal asgari ücretin olmadığını açıkladı.

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak 1603 TL ile asgari ücret, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin gerisinde kaldı.

Güncel kura göre:

İrlanda 1.563 avro 7.100 TL

Malta 736 avro 3,348 TL

Yunanstan 684 avro 3.111 TL

Almanya 1.498 avro 6.814 TL

Britanya 1.397 avro 6.354 TL

Estonya 470 avro 2.138 TL

Slovenya 805 avro 3.661 TL

Türkiye 352 avro 1604 TL

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Son Güncelleme: 01.01.2018 17:15
Anahtar Kelimeler:
Jülide SarıeroğluAvrupa İstatistik Kurumu
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