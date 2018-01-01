Hangi ülkede, asgari ücret ne kadar?

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu 'nun 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak 1603 TL ile asgari ücret, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin gerisinde kaldı.

AVRUPA İstatistik Kurumu AB üyesi 28 ülkenin 22′sinde 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle asgari ücret olduğunu, Danimarka, İtalya, Güney Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya ve İsveç gibi ülkelerde ise ulusal asgari ücretin olmadığını açıkladı.

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