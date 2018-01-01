Hangi ülkede, asgari ücret ne kadar?

AVRUPA İstatistik Kurumu AB üyesi 28 ülkenin 22′sinde 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle asgari ücret olduğunu, Danimarka, İtalya, Güney Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya ve İsveç gibi ülkelerde ise ulusal asgari ücretin olmadığını açıkladı.
Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak 1603 TL ile asgari ücret, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin gerisinde kaldı.
Güncel kura göre:
İrlanda 1.563 avro 7.100 TL
Malta 736 avro 3,348 TL
Yunanstan 684 avro 3.111 TL
Almanya 1.498 avro 6.814 TL
Britanya 1.397 avro 6.354 TL
Estonya 470 avro 2.138 TL
Slovenya 805 avro 3.661 TL
Türkiye 352 avro 1604 TL
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