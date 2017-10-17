Hangi işadamlarında Bylock çıktı? Kimin evi basıldı?

FOX TV'de Çalar Saat programını yapan İsmail Küçükkaya'dan bomba Bylock iddiaları gelmeye devam ediyor. Küçükkaya, iki önemli işadamında Bylock çıktığını, birinin evinin basıldığını ve ortalığın karıştığını öne sürdü. Ama "Dünden ağzım yandı, bugün yoğurdu üflüyorum" diyerek isimlerini açıklamadı.

BYLOCK LİSTESİNDE BİLMEDİĞİNİZ İSİMLER VAR

MİT'in hazırladığı ve Bylock listesini gördüğünü tekrarlayan İsmail Küçükkaya, milletvekilleri ve çok önemli bazı işadamlarıyla ilgili de yeni bir iddia ortaya attı: "MİT'in ortaya çıkarttığı bir Bylock listesi var. Ankara'da falanca isim filanca isim ve onun yakınları... İddialar ortalıklarda dolanıyor... Bilmediğiniz isimler var... İsmini şu anda vermeyeyim, dün sütten ağzım yandı yoğurdu üfleyerek yiyeyim" dedi.

İKİ İŞADAMI İLE İLGİLİ BOMBA İDDİALAR

Ardından da ismini vermediği iki işadamıyla ilgili şu iddialarda bulundu: "Çok önemli bir işadamı. İktidara çok yakın. Uluslararası ticari bağlantıları var, bir sivil toplum örgütünün de başında. Bylock çıkmış. Sarıyer'deki evine baskın yapılmış savcılığın talimatıyla. Ortalık karışmış, ismi bende saklı. Yüzde yüz kesin bilgi. Bir başka işadamı... Taaa Özal döneminden beri geliyor. Bylock çıkmış. Biri demiş ki sekreterimde çıktı."

HERKESE EŞİT MUAMELE YAPILIYOR MU?

MİT'in Bylock listesi çıkardığını, Yargıtay'ın "Evet bu bir şifreli haberleşme programı" dediğini hatırlatan İsmail Küçükkaya, "İyi de herkese eşit muamele yapılıyor mu? Neden bu listeler açıklanmıyor?

Aydınlık ve Cumhuriyet gazetesinde iki tane iddia vardı. Şu kadar milletvekili bu kadar bakanda Bylock çıktı diye. Susuyorlar, üzerine yatıyorlar." iddiasında bulundu.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA NEYİN PEŞİNDE?

Küçükkaya neyin peşinde olduğunu ise şöyle açıkladı: "FETÖ ile mücadeleyi gerçekten destekleyen bizlerin FETÖ ile gerçekten etkin mücadele ediliyor mu? Yoksa sırtı kalınlara imtiyaz mı tanınıyor? Bu sorunun peşine de bir gazeteci olarak düşmek bizim görevimizdir. Bu konuda baskılar özgür görev yapan gazetecileri yıldıramaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda en fazla desteği hak eden isimdir. Kendisi bu mücadelede kararlı ama partisinin içinde bu mücadeleyi savsatan sütre gerisinde bekleyen, mücadeleye destek vermeyenler var. "