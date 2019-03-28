Hangi iller saat kaçta oy kullanacak!

31 Mart yerel seçimlerine 3 gün kalırken, vatandaşlar e-Devlet üzerinden nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenebiliyor. Bir diğer merak edilen konu ise oy verme işleminin saat kaçta başlayıp kaçta biteceği. Pazar günü oy verme işlemi yurdun doğu kısmında 07.00-16.00, batıda ise 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Saat 07.00-16.00 arasında oy kullanılacak doğu illeri Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis olacak. Bu iller dışındaki diğer illerde ise vatandaşlar saat 08.00-17.00 arasında oy verme işlemini gerçekleştirebilecek.

KAÇ SEÇMEN KAÇ SANDIKTA OY KULLANACAK?

Adana'da 1 milyon 456 bin 222 seçmen 5 bin 52 sandıkta, Ankara'da 3 milyon 607 bin 785 seçmen 12 bin 234 sandıkta, Antalya'da 1 milyon 513 bin 972 seçmen 5 bin 279 sandıkta, Bursa'da 1 milyon 982 bin 143 seçmen 6 bin 792 sandıkta, Diyarbakır'da 923 bin 544 seçmen 3 bin 495 sandıkta, Hatay'da 968 bin 336 seçmen 3 bin 404 sandıkta, İstanbul'da 9 milyon 997 bin 24 seçmen 32 bin 165 sandıkta, İzmir'de 3 milyon 30 bin 462 seçmen 10 bin 296 sandıkta, Kayseri'de 877 bin 17 seçmen 3 bin 210 sandıkta, Kocaeli'de 1 milyon 177 bin 975 seçmen 4 bin 25 sandıkta, Konya'da 1 milyon 401 bin 416 seçmen 5 bin 108 sandıkta, Mersin'de 1 milyon 185 bin 988 seçmen 4 bin 201 sandıkta, Şanlıurfa'da 934 bin 894 seçmen 3 bin 702 sandıkta, Trabzon'da 551 bin 990 seçmen 2 bin 226 sandıkta, Van'da ise 577 bin 186 seçmen 2 bin 227 sandıkta oy kullanacak.

LİDERLER HANGİ SANDIKTA OY KULLANACAK?

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulunda kullanacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önceki seçimlerde olduğu gibi oyunu yine Ankara Çukurambar'daki Arjantin İlkokulunda verecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ankara Anıttepe Ortaokulunda oy kullanacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Beylerbeyi'ndeki Sabancı İlkokulunda oy verecek. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara Çankaya Lisesinde, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise Ankara Keçiören'deki Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesinde oyunu kullanacak.

Diğer yandan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da oy kullanacak. Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Yenimahalle'deki Sofuoğlu İlkokulunda oy kullanacak. Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş ise Çankaya'da Emin Resulzade Anadolu Lisesinde sandık başına gidecek.